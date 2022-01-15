病患分流 今起年輕輕症不送醫院

Omicron境外移入 確定病例共278例分析

2022/01/15 05:30

Omicron一週移入140例 累計278例皆輕症

〔記者楊媛婷、吳亮儀／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心昨公布一週內新增一四○例Omicron變異株境外移入病例，以及七例Delta變異株病例；據統計，境外移入Omicron病例累計二七八例，以廿多歲年輕人最多，無症狀和輕症各半。為減輕醫院壓力，指揮中心宣布今天起啟動病患分流，廿到卅九歲輕症與無症狀者將送加強版防疫旅館或集中檢疫所。

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20至39歲送加強版防疫旅館或集檢所

累計二七八例境外移入的Omicron病例中，屬於突破性感染者就有二五九例。另外，本週也新增本土Omicron病例共卅二例。目前國內累計驗出Omicron變異株病例共三一七例，其中卅九例本土、二七八例境外移入。

因Omicron確診者幾乎都輕症或無症狀，因此十五日起，廿到卅九歲輕症或無症狀的患者將不先送醫院，改送集中檢疫所或加強版防疫旅館。

若患者有醫療需求，指揮官陳時中表示，加強版防疫旅館跟醫院有建立綠色通道，旅館內部有醫護人員協助照顧，並且也有視訊會診。

醫療應變組副組長羅一鈞也說，因觀察到輕症化趨勢，避免病床過度使用影響調度，並保留醫療量能，因此採取分流，台北市今天就可提供卅間加強版防疫旅館的房間數，後續整棟旅館會有二三五間，等其他縣市加強版防疫旅館、集中檢疫所開設完成後，就會加入輪流收治行列。

羅一鈞指出，台北市跟北區應變醫院專責負壓病房的占床率都還不到五成，目前不會再增加專責病房床數，台北市專責與負壓病房床數現有一二○二床，已使用五三九床、使用率四十四．八％；北區專責與負壓病房床數有五五四床，已使用二四三床、占床率四十三．九％。

陳時中補充，現在正值冬天，很多心血管疾病患者會有緊急醫療需求，衡量下決定保留醫院五成病房的應變能力，啟動輕症或無症狀的年輕患者轉送加強版防疫旅館或集檢所，「不會擠壓到急性需要者，病患也有地方可送，達到分流的目的。」

這兩天是入境高峰，旅客下飛機後直接在候機室接受快速PCR篩檢。 （記者朱沛雄攝）

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