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    《新北》拜早年 賴清德陪88歲獨居嬤圍爐

    副總統賴清德（左）昨向八十八歲獨居賴姓阿嬤拜早年，並親手包餛飩陪伴圍爐。 （記者俞肇福攝）

    副總統賴清德（左）昨向八十八歲獨居賴姓阿嬤拜早年，並親手包餛飩陪伴圍爐。 （記者俞肇福攝）

    2022/01/15 05:30

    〔記者俞肇福／新北報導〕副總統賴清德關懷偏鄉長者，昨天參與弘道老人福利基金會寒冬助老服務，到新北市平溪區山區，向八十八歲獨居賴姓阿嬤拜早年，致贈保暖圍巾、紅包，並包餛飩陪伴圍爐；賴清德呼籲民眾，防疫期間多關心家中長者，也請國人愛心助老，關懷獨居長者。

    親手包餛飩 暖心又暖胃

    八十八歲的阿嬤賴謝喲，因年邁駝背加上身體老化，已無法獨自步行下山，子女曾經接媽媽一起住，但賴阿嬤在都市住不慣，因此在百年石頭屋老家獨居。

    弘道基金會平溪區志工每週探視陪伴阿嬤，平溪區公所與里長也會來關懷訪視，居家服務員幫忙整理家務、陪同就醫與陪同外出，讓阿嬤獨居不孤單。

    送上紅包 一起貼春聯

    賴清德昨天中午在弘道董事長王乃弘陪同下，向賴阿嬤拜年並送上保暖圍巾與營養品，更親手包餛飩，陪伴阿嬤圍爐；賴阿嬤因牙口退化只能吃軟爛食物，提供據點共餐的紫東社區發展協會，烹煮了蔬菜蒸蛋、紅燒豆腐、魩仔魚粥、熟透東坡肉以及養身雞湯等年菜圍爐。

    用餐後，賴清德與賴阿嬤一起貼春聯、合照，並致贈紅包，賴清德祝福阿嬤「健康呷百二」，他還發給現場的社區志工「福運旺來」蔡英文、賴清德署名的一元紅包，祝福民眾新年好。

    王乃弘說，新北市平溪區六十五歲以上人口佔三十一．六％，平溪志工站平均年齡約七十歲，超過七十歲的志工就有廿三位；賴清德說，公部門與民間團體、各界攜手合作，是助在地安老與共創溫馨樂活高齡社會的重要基石。

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