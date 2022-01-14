國1后里到大雅段拓寬 獲政院核定

2022/01/14 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣昨邀交通部次長陳彥伯及高速公路局長趙興華等人，會勘台中地區交通建設進度，趙興華表示，國道一號后里到大雅系統交流道兩側將各拓寬一個車道，全長約十二．五公里，行政院已於本月十日核定可行性評估，總工程經費約九十四．七億元，今年即可送環境影響評估，總期程約九年，並希望市府配合辦理都市計畫檢討，以拓寬豐原交流道附近的中山路。江啟臣則表示，大台中人口不斷成長，車流也增加，沒辦法等九年，盼縮短期程。

全長12.5公里 預計9年完工

交通部高速公路局昨簡報「國道一號后豐端至豐原端壅塞改善方案」指出，國一后里至大雅路段拓寬可行性評估，行政院已於本月十日核定，內容除后里至大雅系統交流道區間兩側各拓寬一車道，全長約十二．五公里，並包括大甲溪橋全橋改建，既有舊社路、三線路及雅潭路三座跨越橋改建，后里地磅站局部改建，豐原交流道改善。

請繼續往下閱讀...

其中豐原交流道改善，包括增設南出匝道，調整為兩方向出口；以及增設神岡方向南入匝道，整合為一次入口，高速公路局指出，目前國一雙向皆為三線道，加上大甲溪橋墩裸露，將配合改建，拓寬為雙向四線道，加上國道四號豐潭段，將於今年底完工及國道一號大雅交流道銜接台七十四線目前興建中，未來交通分流，將有助改善壅塞狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法