打第3劑 台中文心公園限500劑來千人

台中文心森林公園接種站上午接種限500人，卻來千人搶排，人龍繞著園區好幾圈。（記者蔡淑媛攝）

2022/01/14 05:30

1922平台15日重啟 還有醫療院所及快打站可施打 衛生局籲民眾分流接種

〔記者蔡淑媛／台中報導〕本土疫情升溫，加上第三劑疫苗間隔縮短，湧現疫苗接種潮，中市十二日單日接種達三．六萬人，除了醫療院所電話被打爆，外展接種站文心森林公園站，昨天限量五百劑，來了近千人排隊，衛生局表示，一九二二預約平台將於十五日重啟，將提供十四．三萬劑，其他非平台預約的醫療院所及快打站，也提供逾二十五萬劑疫苗，呼籲民眾分流接種。

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全市12日接種達3.6萬人

文心森林公園接種站昨天上午九點開打莫德納，限量五百人，清晨六點半就有人排隊，一早就出現數百公尺人龍，一個上午來了近千人，排隊人龍繞了好幾圈，八點半之後來的人已拿不到號碼牌，排隊民眾八成是施打第三劑，大多數人都說看到北部疫情升溫，雖然一九二二預約平台將重啟，合約醫院診所也有施打，但都要預約與安排時間，還不如現排現打。

接種醫師施勝桓表示，昨天接種莫德納，比前一天接種BNT的人多一倍，隨著北部確診人數增加，加上打兩劑疫苗仍可能會有突破性感染，以及民眾認為莫德納第三劑保護效價最好，因此吸引很多人搶打。

19期平台預約 提供14.3萬劑

衛生局統計，全市截至今年一月，符合武肺疫苗第三劑資格有九十萬人，中市疫苗充足且中央會陸續配發，全市結存約三十五萬餘劑，包括BNT約十三萬劑、莫德納約十九萬劑、AZ約二．九萬劑、高端約四千劑，針對一九二二平台第十九期，中市將提供十四．三萬個第三劑接種名額，另外，非平台（各醫療院所）約十．六萬劑，以及提供六十五歲以上市民，接種第三劑的快打站約十五．一萬劑（五天用量）。

65歲以上快打站 17日起接種

市長盧秀燕表示，各校這週期末考，下週開始放寒假，市府已通知各校盤點師生出遊計畫，希望大家加強防疫措施，減少移動，確保自身安全，另也為六十五歲以上市民開設四十七處快打站，已陸續發送通知單，在十七日至二十一日接種。此外，市府也持續開設外展接種站，文心森林公園在平、假日均開設，東協廣場、大甲五里聯合活動中心、家樂福西屯店、中清店、文心店與青海店於假日開設，並限量接種。

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