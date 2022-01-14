專業競賽場地 苗縣滑輪溜冰場啟用

苗栗縣滑輪溜冰場竣工剪綵，將以租用方式提供使用。（記者彭健禮攝）

2022/01/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣許多學校以社團課程栽培滑輪溜冰選手，但過去縣內缺乏符合賽事標準的場地練習，經苗栗縣政府爭取中央補助，在苗栗市貓裏喵親子公園旁，新建縣內首座符合國家級正式賽事的苗栗縣滑輪溜冰場，昨天竣工剪綵啟用。

符合國家級正式賽事 須租用使用

這座滑輪溜冰場，由教育部體育署補助二千六百七十萬元、縣府配合三百三十萬元，總計三千萬元新建而成，為符合中華民國滑輪溜冰協會認證標準的二百公尺滑輪溜冰場，設有教練指導區，且於主場地設置四座可遠端控制的智能夜間照明設備與成績顯示板，未來可辦理全國賽事，也保障選手在夜間運動之安全。

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此外，場地並設有觀眾看台、夜間照明步道及休憩草皮與休閒座椅，全區也裝設監視錄影設備，並配合遠端監控系統，提供民眾休閒運動時更安全舒適的環境，也強化場地維護與管理的功能。主場地入口處也以溜直排輪造型的石虎一家三口為意象，與貓裏喵親子公園相呼應。

不過，縣府教育處表示，考量這座滑輪溜冰場場地屬於專業性、競賽性質場地，賽道邊坡轉彎處高低差甚大，且競速滑輪溜冰為高速移動的專業運動項目，易導致衝撞受傷，為了保障運動安全，將以租用方式提供使用。

另，縣府水利處爭取營建署補助八百一十萬元、自籌九十萬元的貓裏喵親子公園新增「魔術方塊」地景遊戲場，也已完工，讓孩童可以攀爬、躲貓貓、跳格子等。

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