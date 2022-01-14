《彰化》彰市送敬老禮金 滿70歲長者每人6千

彰化市公所每年春節前夕，都會發給年滿七十歲以上長者「春節敬老禮金」，昨天市長林世賢邀請長者出席領紅包，幼童還幫長者搥背。（記者湯世名攝）

2022/01/14 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所每年在春節前夕，都會發給年滿七十歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利已連續發放二十五年，今年可領取敬老禮金的長者共有二萬六五○○位，每人六千元，合計發放總金額高達一億五九○○萬元。市長林世賢表示，發放敬老禮金的目的，除了做好老人福利，還有弘揚孝道及倫理道德觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧。

連發二十五年 今年二．六萬人可領

昨天市長林世賢邀請林文漢、郭秋季、柯王木蘭女士共三人，代表彰化市的長者出席，現場還有幼童精采的表演，還幫長者搥背，充滿濃濃年節氣息，林世賢向長者致贈紅包，祝福長輩健康、長壽。

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二十日各里辦公處、指定地點發放

市公所將於二十日在各里辦公處或各里指定地點，發放春節敬老禮金，凡年滿七十歲，在彰化市設籍六年以上的長者（二○一五年十二月三十一日前設籍）且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老禮金六千元及長壽麵線一份，歡樂過農曆春節。本次禮金採現金及轉帳兩種方式發放。

林世賢表示，市公所敬老禮金不僅是活的愈久、領的愈多，春節敬老禮金還是彰化市推展的社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。

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