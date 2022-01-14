《彰化》停車四合一 員林三和公園改建動土

員林三和公園「打掉重練」，四合一多功能公園昨日動工。圖為模擬圖。（彰化縣政府提供）

2022/01/14 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市位於國立員林崇實高工、員林警分局與消防分隊之間的三和公園，即將「打掉重練」。縣府斥資三億四千七百廿四萬打造地面公園、地下兩層停車場、里民活動中心、長照中心四合一的公園，為了滿足銀髮族的需求，公園內還有溫水泡腳池，昨天縣府舉行動土典禮，預計明年六月完工。

二樓日照場所還設有泡腳池

這是員林市第一座四合一共構共建的公園，以原本的三和公園及籃球場為基地，地下兩層規劃為二五二個車位的停車場；地面公園規劃兒童遊戲區、體健區、多功能草丘與無障礙公廁；日照中心約一八○坪，一樓為里民活動中心，搭配戶外廣場區與多功能舞台，提供民眾休憩使用及小型活動與展演空間，滿足地方聯誼及聚會的需求；二樓作為日照場所，設視聽區、多功能活動區、非明火廚房、無障礙盥洗室及泡腳池等。

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縣長王惠美表示，員林市經歷一八四公頃市地重劃、鐵路高架化、彰南國民運動中心，將來還有彰化地檢署辦公大樓、龍燈公園滯洪池興建等重大工程，整體市容煥然一新，停車問題和社會服務需求「超前部署」，將來四合一公園完成後，不僅解決週邊車位難求問題，市民也可以來遊玩、集會，兼顧長輩的照護，完工後將為員林注入新的活力。

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