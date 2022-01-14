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    首頁　>　生活

    澎湖長輩5千春節禮金 1/18起發放

    2022/01/14 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖長者的小確幸來了！澎湖縣府會編列平安敬老禮金，凡設籍澎湖滿三年以上六十五歲以上長者，一月十八日起發放春節敬老平安禮金五千元，搶在農曆年前發放，讓長者快樂過好年。

    澎湖縣已邁入高齡化社會，六十五歲以上長者接近人口數一成五，澎湖縣府會為表達對長者關懷與重視，一月十八日起由各村（里）長及村（里）幹事發放禮金，禮金袋上祝賀詞由縣長、議長共同具名。

    社會處說，凡於一一○年十二月三十一日前設籍澎湖滿三年之六十五歲以上長者（年齡計算以足歲為準），發放日期從一月十八日起至三月二十一日止，期間長者若不在澎湖，可委由直系親屬親洽各村（里）長領取，一一○年十二月三十一日以後戶籍異動長者（縣內異動者）向新戶籍地村、里長申領，查核確定未致贈後，逕向原戶籍地村、里長領取。補發日期從三月二十二日起至四月二十日止。

    縣府結合長照中心、居家服務支援中心、老人日照中心及社區資源、里鄰系統，提供失能老人社區照顧、日間照顧、送餐、關懷據點、到宅沐浴車、生活輔具及居家環境改善、交通接送補助、家庭托顧等各類專業及互助型的照顧措施。

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