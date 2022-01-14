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    首頁　>　生活

    高市酒駕高危險群 夜晚跑攤警緊盯

    2022/01/14 05:30

    10年來有酒駕紀錄者 簡訊提醒勿再犯 3年內2次酒駕累犯 挨家挨戶拜訪

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市警方針對酒駕強力掃蕩，並使出絕招，警察局長黃明昭昨天在市議會宣示，針對酒駕高危險群，已下令各分局要盯一段時間，看他們晚上到哪跑攤，並針對有酒駕紀錄的市民發出簡訊，提醒不要再酒駕。

    高雄市上月廿六日發生酒駕釀一死三傷悲劇，輿論撻伐，市長陳其邁也提出六大修法，建議酒駕累犯之定義自五年延長到十年、酒駕致人重傷或死亡者，以不確定故意殺人罪之刑度論處等。

    市議會昨天審議一一一年度總預算案，輪到審議警察局預算時，民進黨市議員黃文益指出，最近酒駕問題嚴重，要求警察局長說明如何有效且有系統性的執行預防酒駕。

    警察局長黃明昭說明，執行面上絕對要遏止酒駕，針對十年來有酒駕紀錄的市民，都已發出簡訊，提醒不要再酒駕。

    他並透露，對於三年內有二次酒駕的累犯，除派警力挨家挨戶拜訪，對於酒駕高危險群會派警力緊盯他們晚上跑攤狀況，看他們到哪活動，是否還有喝酒開車的行為。

    市警局補充說，三年內曾有酒駕肇事紀錄者，去年底已發出六三九九筆關懷簡訊，並清查酒駕開單資料二一五三七筆及一五六九二筆電話，近日將發出簡訊。

    市警局指出，十年內三次以上酒駕肇事累犯計四三一人、三年內酒駕肇事二次以上累犯計二八三人，均已完成初訪約制，後續將針對汽車酒駕累犯一八八人，每週進行約制（盯哨），預防酒駕再次發生。

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