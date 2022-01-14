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    雲縣66.6%打二劑 小英籲長者趕快打

    斗六家樂福快打站昨天下午五點開打莫德納疫苗，接種民眾大排長龍。（記者黃淑莉攝）

    斗六家樂福快打站昨天下午五點開打莫德納疫苗，接種民眾大排長龍。（記者黃淑莉攝）

    2022/01/14 05:30

    符合第三劑者也踴躍去打 衛生局：各地快打站免預約施打

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕國內疫情升溫，總統蔡英文昨天南下雲林斗六南聖宮參香祈福，公開籲請未打滿兩劑疫苗及符合第三劑資格的民眾快打疫苗。雲林縣衛生局表示，醫療院所預約額滿別緊張，可到各地快打站免預約施打。

    蔡英文總統指出，過去兩年疫情對世界及台灣影響很大，但台灣因疫情控制做得很好，經濟發展比其他國家好，這幾天國內疫情緊張，因七十五歲以上長者打滿兩劑比例低，呼籲家中有長輩沒打滿兩劑、或已符合接種第三劑資格民眾踴躍去打疫苗，提升全體免疫力。

    逾七十五歲長者打滿兩劑比例低

    雲林縣衛生局統計，雲林第一劑疫苗涵蓋率七十六．九％、第二劑六十六．六％，本月月底前符合第三劑施打民眾有廿萬九千多人，桃園機場群聚案擴大，本土疫情升溫，這幾天出現民眾搶打疫苗情況。

    衛生局指出，縣內合約院所、快打站接種情況很踴躍，昨天下午開打的斗六家樂福快打站更是大排長龍，下午五點開打，不到兩點就有人去排隊，五點不到排隊人龍已從店內延伸到店外約百餘公尺長。

    斗六家樂福快打站人龍百餘米

    衛生局表示，上週六至昨天縣內一、二及三劑疫苗接種共計一萬五千七百多劑，其中以莫德納最多，若合約院所預約滿額免緊張，可前往各地快打站，但建議民眾可利用「疫苗防治一網通」疫苗地圖，查詢施打合約院所的門診時間及疫苗種類，或上雲縣衛生局網站查詢。

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