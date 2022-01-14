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    光靠口罩難擋Omicron／ 陳時中：多層次抗疫 務必打疫苗

    陳時中強調，民眾一定要接種疫苗、符合第三劑追加劑資格者盡速接種，以降低重症率。圖為新北13日起開放4處中大型接種站接種疫苗，湧入大批人潮。（記者劉信德攝）

    陳時中強調，民眾一定要接種疫苗、符合第三劑追加劑資格者盡速接種，以降低重症率。圖為新北13日起開放4處中大型接種站接種疫苗，湧入大批人潮。（記者劉信德攝）

    2022/01/14 05:30

    〔記者楊媛婷、巫其倫／綜合報導〕北市聯醫中興、仁愛院區專責病房護理師陸續傳出照護確診者後，也染上Omicron變異株。中央流行疫情指揮中心表示，對於Omicron變異株，不太可能只單純靠防護方式阻隔病毒，只能盡可能降低重症率。

    Omicron變異株已取代Delta變異株成為主要流行株，指揮官陳時中表示，Omicron變異株出現僅一個多月就席捲全球成為主要流行株，昨天全球病例就超過三百萬例。

    陳時中坦言，「現在已經越來越不可能靠防護方式阻隔病毒，只能往多層次、多方向的方式來降低重症率」，也就是無法期待只靠戴口罩就可以避免病毒的傳播，「只要有接觸到，就是有風險。」

    陳時中強調，對於變異株，無法期待只用一種方式就能阻隔，除了要做好原本該做的事情，民眾一定要接種疫苗、符合第三劑追加劑資格者盡速接種，以降低重症率。

    金融業啟動居家辦公

    聯邦銀行健行分行群聚案已有十四人染疫，由於疫情擴散，各大金融業啟動居家辦公，包括國泰金、富邦金、南山人壽、中信金等都已率先宣布強化防疫措施，包括加強環境清消頻率、各單位以Ａ／Ｂ班方式輪流進入職場、異地辦公、暫緩辦公室內一百人、室外五百人以上的大型活動等，降低疫情風險。

    其中富邦金也宣布，針對居住高風險地區或位於高風險地區的營業單位員工，將評估安排居家辦公或配發家用快篩試劑；員工返職前一天，快篩陰性才可返回職場。

    陳時中強調，民眾一定要接種疫苗、符合第三劑追加劑資格者盡速接種，以降低重症率。圖為新北13日起開放4處中大型接種站接種疫苗，湧入大批人潮。（記者劉信德攝）

    陳時中強調，民眾一定要接種疫苗、符合第三劑追加劑資格者盡速接種，以降低重症率。圖為新北13日起開放4處中大型接種站接種疫苗，湧入大批人潮。（記者劉信德攝）

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