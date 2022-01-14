壽豐有機蔬菜箱 推年貨組合箱

花蓮縣壽豐鄉農會推出產地直送有機蔬菜箱多年，去年疫情期間訂單爆量，今年農曆年前蔬菜箱的年節宅配量，已較去年同期增加二成。（記者王峻祺攝）

2022/01/14 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉農會推出產地直送有機蔬菜箱多年，去年疫情期間訂單爆量，今年農曆年前再推六款年貨組合箱，其中蔬菜箱的年節宅配量，已較去年同期增加二成，農會建議民眾提前預訂，避開年前物流尖峰。

壽豐農會宅配蔬菜箱服務，是向有機、無毒農戶的生產作物進行保價收購，再以蔬菜箱販售，販售方式主要採會員制，每週固定寄送蔬菜箱，目前會員數約二百五十人，另釋出少量供一般民眾預訂。

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壽豐農會總幹事黃啟祥說，去年受疫情影響，有機蔬菜宅配箱供不應求，今年趁著農曆年前，再推六款年節組合禮盒，不只有蔬菜，還有來自各合作農會的優質農特產品，包括豬肉、魚肉、年糕等好物。

他說，針對蔬菜箱部分，目前宅配量已較去年同期增加二成，建議消費者在廿日前下訂，供農戶採菜後配送，才能趕在春節前夕送到家，自取民眾則在廿五日前訂購，都能避開物流及備菜尖峰。

黃啟祥說，今年年貨組合包括固定式內容物的長壽豐沛、福虎生豐、福虎賀歲、鴻運糕照賀歲及鴻運糕照圓滿伴手禮共五款，價位落在六百元至一千元間，還有一款可以由消費者自行搭配裝箱，目前每款限量約五十組，總計三百組，詳情可至農會官網洽詢訂購。

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