花蓮礦石稅官司再敗訴 稅務局將上訴

2022/01/14 05:30

福安礦業提10件訴訟 其中7件縣府敗訴 稅務局長：聲請釋憲

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府開徵礦石稅，因漲幅太大，遭同一家業者不服提行政訴訟，十件訴訟目前累計七件敗訴，包括最高行政法院近日駁回縣府三件上訴；另外，台北高等行政法院也就業者提告其他部分，撤銷縣府訴願及復查。對此，地方稅務局表示，會依法再提上訴、再審，並聲請釋憲。

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花蓮縣政府二○一六年起將礦石稅從十元提升至七十元，福安礦業公司不服漲幅太大，認為違反地方稅法通則，稅額調高上限卅％內規定，申請復查、訴願接連遭縣府駁回後，提起行政訴訟，十件官司訴訟多年，縣府近日分別再被最高行以及北高行宣判敗訴。

福安不滿礦石稅每公噸從10元漲到70元

針對縣府礦石稅官司案，目前累計七件敗訴，包括最高行去年一月判決的一件敗訴外，其餘三件近日陸續宣判敗訴；北高行近期也判縣府敗訴三件。業者不服課徵稅率的稅額總計五．八億元。

花蓮縣府地方稅務局長呂玉枝回應，針對判決結果部分，應是法律見解不同，會再提上訴、再審，也委請律師聲請釋憲。

呂玉枝強調，礦石稅自治條例是依地方稅法通則第三條開徵的特別稅，理應不受調漲上限卅％限制，且由縣議會審查通過，再送財政部備查，經中央實質審查同意才公布實施，完全符合程序。

擬改依開採量徵50到70元 送財政部備查

另外，花蓮縣政府新版礦石稅自治條例，改依開採量開徵每公噸五十到七十元，去年十月底送財政部備查，待同意後可公布實施。

呂玉枝說，每公噸開徵七十元的自治條例，在去年七月底因期限屆滿自動廢止，目前開徵礦石稅處於空窗期，估計這半年，縣庫約少五億元稅收。

針對縣府礦石稅官司接連敗訴，民進黨籍縣議員莊枝財表示，縣府與福安礦業公司的訴訟屢次敗訴，就應依法院的判決，賠償違法徵收金額，不要再浪費司法資源，加上訴訟費高達好幾百萬元，這些錢都是公帑。

莊枝財也說，縣府去年十月底已將新版礦石稅自治條例送財政部備查，迄今已過多月仍未有下文，很明顯就是財政部發現問題，需要再釐清才遲遲未開審查會。

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