防營養午餐「出槌」 校長提早半小時試菜

宜蘭縣營養午餐精進2.0研討會達成共識，校長必須在學生用餐前半小時先行試菜，圖為小學生午餐打飯情形。（宜蘭縣政府提供）

2022/01/13 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小學營養午餐去年十一月起接連出包，造成百名餘師生身體不適，縣府昨天召開營養午餐精進2.0研討會達成共識，即日起各校校長在學生用餐前半小時先行試菜，為食安把關。

家長會長協會建議 提高午餐費用

縣府秘書長林茂盛邀集縣內國中小學校長、午餐秘書、家長團體，齊聚羅東北成國小檢討午餐作業流程與衛生管理，安排營養師示範查驗流程，會中決議，在學生用餐半小時前，由校長率領主任、午餐秘書、家長代表共組查驗小組，透過團隊合作方式督查午餐安全，由校長當場試菜，確認品質無虞。

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此外，縣府教育處、農業處、衛生局執行學校營養午餐聯合稽查，稽查頻率從每月一次提升到三次，校園營養師到中央廚房督廚，原本採用抽查，現在改為每天進廚督導。

出席研討會的宜蘭縣家長會長協會理事長黃光儀說，宜縣免費營養午餐減輕家長負擔，協會支持這項政策，但每餐餐費僅有四十二元，對照目前物價已不敷使用，縣府應通盤檢討，他建議提高到五十二元。

縣議員楊弘旻認為，營養午餐查驗小組成員中，每天都要安排家長代表陪同查驗，一起關心孩子的用餐品質，若發現瑕疵可當場反映儘速改善，讓查驗工作更具公信力。

教育處：團膳業者若違規 將計點

教育處回應，承攬宜縣國中小學營養午餐的團膳業者，如果違反規定，縣府依情節輕重採計點、停餐、解約等不同處分，履約期間被計二十點，將終止契約，至於營養午餐查驗小組成員，家長代表是當然成員，會請各校落實，有關餐費調升之議，因涉及預算編列，縣府將開會研議再作評估。

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