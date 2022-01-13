桃園監理站擴建 檢驗線多一倍

桃園監理站新啟用的檢驗線，明亮寬敞，一改民眾對檢驗線髒亂印象。（立委趙正宇提供）

2022/01/13 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市工商發展引進人口、車輛連年增加，交通部公路總局新竹區監理所成立四十五年之久的桃園監理站，原有大、小型車輛檢驗線各一線已不敷使用，立委趙正宇協調改善，站方日前完成擴建檢驗線為二大二小，昨天啟用，檢驗量能提升，動線也調整讓車主與愛車不必排隊到馬路上，驗車環境更友善。

桃園監理站新檢驗線啟用典禮昨由交通部政務次長陳彥伯主持，公路總局長許鉦漳、新竹區監理所長吳季娟出席。趙正宇表示，桃園監理站原本只有一大、一小檢驗線，只能容納大型車、小型車各一輛，改造後可同時檢驗大、小型車輛各二輛，尤其大型車並無委外檢驗，站內檢驗線倍增後，服務量能也倍增，紓解大型車大排長龍檢驗問題。

請繼續往下閱讀...

吳季娟說，檢驗線外牆以層次分明鋁格柵呈現綠森林主題，導入自然採光，裝設軸流式隧道風機提高環境空氣品質，車道及人行道全面鋪設耐壓抗變形鋪面，一掃檢驗線髒亂印象，舊倉庫改造成檢驗文史室展示老檢驗線的歷史軌跡；桃園監理站長黃成民說，新啟用的檢驗線還拉長排隊驗車的儲車空間，擴建機車檢驗區雨棚，讓民眾等待驗車時，不用排隊排到馬路上，也避免淋到雨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法