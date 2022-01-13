桃捷棕線機電系統 爭取中運量

2022/01/13 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市捷運棕線原規劃輕軌機電系統，兩端銜接高運量的台北捷運新莊線與中運量的北捷萬大線、桃捷綠線，可能產生節點效應，影響營運速率與運量，市府決改為中運量機電系統，營運速率可由每小時卅公里提升為卅五公里，增加民眾搭乘意願並提高運能。

捷運工程局副局長廖振遠說，行政院二○一八年五月一日核定棕線可行性研究，市府二○二○年十二月完成綜合規劃報告書送交通部審議；市長鄭文燦表示，市府以今年度爭取行政院核定棕線中運量計畫為目標。

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棕線路線規劃在桃園區復興路BRH01站，與桃捷綠線G07站、台鐵桃園站地下銜接轉乘，往北沿龜山區萬壽路三段與二段、東萬壽路、萬壽路一段，到新北市新莊區中正路的棕線BRH08站銜接新莊線迴龍站、萬大線LG21站，全長約十一．四公里，包括地下段六．一公里、高架段五．三公里，設有五座地下、三座高架的車站。

廖振遠表示，考量桃市人口數去年底已逾二二七萬人，高於二○一四年所做的預測數，捷工局規劃棕線機電系統將由輕軌改為中運量，平均營運速率每小時卅五公里，較輕軌快五公里，從BRH01站到迴龍站廿分鐘，比輕軌縮短三分鐘，站間運量達每小時五○二一人次，高於輕軌的每小時四五○五人次。

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