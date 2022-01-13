彰縣升格 政務次長陳宗彥：難訂時間表

立院內政委員會召委林為洲（右四）等人到彰化縣考察「升格」一事，內政部政務次長陳宗彥（右二）與會聽取意見。（記者林良哲攝）

2022/01/13 05:30

〔記者林良哲／彰化報導〕立法院內政委員昨天到彰化縣考察升格整備情形，並與民代及地方人士進行座談。會中多位立委、縣議員詢問彰化縣是否能趕在六月廿五日前升格？並要求與會的內政部政務次長陳宗彥給予明確答案。但陳宗彥沒有正面回應，他說，很難訂時間表，也無法說出具體時間。

地方促6/25前升格 未獲正面回應

立院內政委員會召委林為洲昨天率團抵彰化考察，上午走訪八卦山大佛風景區，下午則和地方人士舉辦座談會，立委黃秀芳、陳秀寶、陳素月、謝衣鳯、縣長王惠美以及縣議員等人出席。會中多位縣議員要求內政部明確說明，彰化縣是否能在六月廿五日前升格？因為大家都要選舉，改制升格必須調整選區，甚至將取消鄉鎮市及代表會選舉，對地方政壇影響很大。

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立委黃秀芳表示，彰化縣一定要優先升格，若是縣府所呈報的資料有不足或需改正，內政部要趕快要求縣府補件，不要拖拖拉拉。縣長王惠美表示，彰化人口數符合地制法升格條件，沒有比別人「卡細漢」。

要由「審查小組」進行審議

針對各方的追問，內政部次長陳宗彥表示，依照程序來看，在彰化縣府送出申請後，內政部要由專家學者組成「審查小組」進行審議，審議通過再送行政院，因此很難訂出時間表，也無法說出具體時間。

陳宗彥的回覆引起在場人士不滿，縣議員張雪如表示，選舉快到了，時間是大家最關心的問題；縣議員賴清美表示，中央不能一直拖延，一定要快給答案，到底彰化縣的下屆鄉鎮市長要不要選？立委林為洲請強調，彰化縣府早已送出升格申請書，但能不能在六月二十五日前升格，是內政部和行政院要不要「做」的問題。

攸關議員、鄉鎮市長、代表選舉

彰化縣升格如果在六月廿五日之前完成，攸關議員、鄉鎮市長及鄉鎮市民代表選舉，依據相關法令，若是順利的話，新的「彰化市」議員席次將從從現今五十四席減至四十三席，而鄉鎮市長和代表則取消，對地方政治影響很大。

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