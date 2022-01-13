嘉縣第3劑 明起三天再開21接種站

嘉義縣衛生局開設大型接種站讓民眾接種疫苗。（嘉義縣政府提供）

2022/01/13 05:30

合約院所加開夜間施打診次 全週預估可提供2萬8000人接種

〔記者林宜樟／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，嘉義縣第三劑莫德納疫苗接種熱絡，九日開打首日催出逾萬人接種，各鄉鎮市衛生所及合約院所除提供接種門診外，並加開夜間接種診次，方便上班族接種，民眾可向合約院所洽詢夜診時間；十四日起至十六日共三天再擴大開設二十一場接種站，全週預估可提供二萬八千人接種。

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配合中央 15日重啟1922預約平台

縣衛生局長趙紋華表示，配合中央流行疫情指揮中心十五日重啟一九二二預約平台，為避免民眾混淆，昨天起「嘉義縣衛生局疫苗預約系統」先暫停運作，如已預約民眾依舊可至原預約院所接種，權益不受影響。

已預約縣衛局系統 不影響權益

嘉縣符合第三劑接種對象約有十四萬餘人，已接種累計約二萬餘人。趙紋華呼籲，疫情持續升溫，民眾除打疫苗，也要遵守個人防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、落實實聯制，避免不必要的群聚及人員流動，保護自己及他人，建構完整社區防護網。

縣衛生局表示，十四日起至十六日連三天再擴大開設二十一場接種站，接種對象為去年十月二十一日前完成接種第二劑者，民眾務必攜帶健保卡、黃卡，現場採發號碼牌方式依順序接種，為避免擠打現象，每場次皆有公告接種人數上限。

縣衛生局指出，中央因應第三劑接種時間縮短，一九二二疫苗預約平台十五日重啟，第十九輪開放去年十月三十一日前完成第二劑的民眾，可於今年元月十五至十六日預約；第二十輪為去年十一月七日前完成第二劑者，預約期間今年元月十七至二十二日，符合對象可上平台預約。

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