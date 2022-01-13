進警局問一下 婦追回被詐15萬

2022/01/13 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕斗六市一名婦人遭詐騙集團假冒侄子的身分詐騙十五萬元，婦人前往銀行匯款後順便到附近的斗六派出所向員警詢問，員警一聽就知道是詐騙，立即以電話要求銀行停止匯款，並帶著婦人回到銀行，而該筆匯款因為銀行作業忙碌、匯出作業還沒完成，在警方和銀行聯手下順利保住婦人被詐的十五萬元。

婦人向警方表示，她接獲侄子來電向她借款十五萬元，聽來確是侄子的聲音，侄子並要求匯到指定戶頭，她因而前往斗六市東市場旁大同路的台灣中小企銀斗六分行臨櫃匯款，但心中覺得有點奇怪，回程時則順道前往位於文化路上的斗六派出所向員警請教。

請繼續往下閱讀...

值班員警賴立祥一聽到婦人的敘述就知道遇到了詐騙集團，他先用電話聯繫台灣中小企業銀行、要求立即停止匯款動作，隨即帶著婦人回到銀行，而這時距離婦人匯款大約只有十分鐘，匯款還沒有完成，員警要求解除匯款，而婦人打電話向侄子家人詢問，確定根本沒有打電話借錢一事。

斗六警分局長蔡進明表示，民眾接獲不明來電、甚至是熟識的親戚或朋友來電要求匯款，最好能回撥其他的電話二次確認，更不可聽從對方指示轉帳或匯款，家中如有長輩也應多加提醒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法