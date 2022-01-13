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    首頁　>　生活

    高市高階警官大風吹 16位分局長異動

    2022/01/13 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局高階警官大異動，因應兩位副局長陳書田、黃慶惠及主秘張宗揚屆齡榮退，隨著警政署作業調派，十七個分局長有十六人調整，僅一人留原任，高市警局督察長趙瑞華升任副局長，花蓮縣警局長蔡丁賢接高市另一副局長缺，南市警局督察長葉明潭調高市督察長，主秘一缺由新竹市警局長李安淳升任，苓雅分局長梁東山升任航空警察局主任秘書，新興分局長陳世煌升任國道公路警察局主任秘書。

    僅一位分局長留原任

    左營分局長黃文哲、鳳山分局長林依仰兩人升任高市警察局警政監，仁武分局長古瑞麟調任高雄新興分局長，遺缺由鼓山分局長李崇偉調任，鹽埕分局長蔡鴻文調任鼓山分局長，遺缺由保安大隊長邵明仁升任，督察陳楨筌升任保安大隊長。

    苓雅分局長由三民二分局長王世芳接任，岡山分局長葉錫山調任三民二分局長，遺缺由林園分局長洪振順調任，旗山分局長張泰賓接任林園分局長，秘書室主任洪榮敏調升旗山分局長，楠梓分局長陳文耀調任左營分局長，遺缺由湖內分局長尤啟南調任，市警局公關室主任蔡鴻謀調升湖內分局長。

    鳳山分局長則由前鎮分局長孫成儒調任，遺缺由小港分局長陳志榮接任，六龜分局長許健基調任小港分局長，遺缺由警政署後勤組科長陳膺方調任，一月十七日交接上任。

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