為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市府推社宅 4644戶已發包

    2022/01/13 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台中市政府出售社宅預定地引發議論！高雄市政府昨指出，與中央合力推動一萬戶社會住宅，保障市民居住權益，陸續已完成四六四四戶統包工程發包，並有五處動土興建中，預計三至四年可完工啟用。

    與中央合力推動逾萬戶

    市府說明，市長陳其邁上任後大力推動社會住宅，超前部署，配合產業招商引資，目標是留住年輕優秀人才，也為在地弱勢民眾與產業安家需求預做準備，積極與中央合作，以興建一萬戶社宅做政策目標，並持續籌辦更多社宅。

    市府統計至目前為止，與國家住都中心預計興辦一○五二九戶，中央規劃興辦十五處計七七一五戶、市府規劃興辦三處計二八一四戶，四六四四戶統包工程已發包，有五處動土興建中，預計三至四年可完工啟用。

    市府強調，全面推行多元住宅政策，包括住：全力興建社會住宅、租：擴大青年租金補貼、買：市民首購低利貸款、課：課徵囤房稅，社宅是其中重要一環。

    現由市府與國家住都中心合力推動社會住宅計畫，不僅選址考量鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市開發地區，交通與生活機能完善便捷，且均將地區性社福設施需求納入考慮，以提供更優質安全的居住環境，落實居住正義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播