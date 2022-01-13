高市府推社宅 4644戶已發包

2022/01/13 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕台中市政府出售社宅預定地引發議論！高雄市政府昨指出，與中央合力推動一萬戶社會住宅，保障市民居住權益，陸續已完成四六四四戶統包工程發包，並有五處動土興建中，預計三至四年可完工啟用。

與中央合力推動逾萬戶

市府說明，市長陳其邁上任後大力推動社會住宅，超前部署，配合產業招商引資，目標是留住年輕優秀人才，也為在地弱勢民眾與產業安家需求預做準備，積極與中央合作，以興建一萬戶社宅做政策目標，並持續籌辦更多社宅。

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市府統計至目前為止，與國家住都中心預計興辦一○五二九戶，中央規劃興辦十五處計七七一五戶、市府規劃興辦三處計二八一四戶，四六四四戶統包工程已發包，有五處動土興建中，預計三至四年可完工啟用。

市府強調，全面推行多元住宅政策，包括住：全力興建社會住宅、租：擴大青年租金補貼、買：市民首購低利貸款、課：課徵囤房稅，社宅是其中重要一環。

現由市府與國家住都中心合力推動社會住宅計畫，不僅選址考量鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市開發地區，交通與生活機能完善便捷，且均將地區性社福設施需求納入考慮，以提供更優質安全的居住環境，落實居住正義。

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