侯友宜上任3年多 核准多元都更660案

新板特區周邊有許多早期劃設的工業區，未來將透過都市計畫或都更，改善城市風貌。（城鄉局提供）

2022/01/13 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市推動「都更三箭」政策，截至目前為止，各類型的都更核准案件累計達六六○案，目標是在今年底前達到七五○案。市長侯友宜昨天表示，上任三年多來，都更案的核准件數是過去二十年的三．四倍，愈困難的事情愈要努力去做，希望實現二○三○年的願景擘劃，讓新北市蛻變為國際大都市。

市府城鄉發展局長黃國峰昨天在市政會議專案報告，說明三年多來執行都更三箭、五股夏綠地、新泰塭仔圳、公辦都更行政園區改造、青年社會住宅、租金補貼等成果。

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侯：須卯足全力再做更多

侯友宜說，他競選市長時提出「都更三箭」政見，以捷運沿線、主要幹道兩側、老舊危險房屋作為三大主軸推動都更， 去年已達成多元都更五五○案的目標，截至今年一月四日，總核准案件增加到六六○案，今年的目標是七五○案，他上任三年多來，核准的都更案件是過去二十年的三．四倍，雖然成績很好，但新北市的老舊房子太多，必須卯足全力再做更多。

他表示，早期有許多都市計畫已討論多年，礙於種種因素而無法解決，感謝各局處用最大的努力，化不可能為可能並完成艱鉅的任務，他期許城鄉局扮演龍頭的角色，透過團隊合作逐步翻轉新北。

首推青銀共居 增進世代互動

黃國峰指出，今年提出改善老舊私有市場、工業住宅聚落及修訂危老建築代拆的相關規定，擴大都更的效能，新北市的社會住宅打造優質硬體空間，推出全國首創的青銀共居計畫，增進世代互動也凝聚社區共識，目前在三峽北大、新店央北社宅已有三十五組共居戶參與，剛完工的土城員和社宅也規劃二十六戶，今年將與青年局合作，結合二二五坪青創基地來扶植青創團隊，並持續推動都市計畫與開發案。

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