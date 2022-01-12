高雄過好年 三鳳中街週六打頭陣

「高雄過好年」活動，今年破紀錄有廿六處商圈參加，將由三鳳中街率先開跑。（記者葛祐豪攝）

2022/01/12 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年「高雄過好年」活動有破紀錄的廿六個商圈參加，一月十五日將由三鳳中街率先開跑，但今年年貨普遍漲價，因應疫情升溫，也不能試吃。

今年破紀錄 有26個商圈參加

經發局聯手大高雄觀光商圈總會、廿六個在地商圈，規劃自一月十五日起舉辦「高雄過好年」系列活動，昨天先在市府前舉辦預告記者會。

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針對近期物價調漲，採買年貨是否也跟著漲價？三鳳中街管委會主委伍進昌指出，今年因產量減少及運輸成本提高，漲最多的是烏魚子，漲了約十五％、花生與瓜子漲十％，堅果類也漲五％，其他包含蝦米等乾貨小漲，但香菇沒漲價。

配合防疫禁試吃 須戴口罩等

經發局提醒，近期疫情升溫，市府也遵照中央防疫規範，不定期至商圈加強宣導稽查，請民眾外出務必全程佩戴口罩、量體溫、勤洗手或使用酒精消毒，一起安心過好年。

以三鳳中街為例，有兩側入口及中間一處出口，共配置三部紅外線熱像儀，因應疫情升溫，從上週六下午起禁止試吃試用。

局長廖泰翔強調，今年「高雄過好年」首場活動「虎虎生豐」，將於十五日在三鳳中街登場，市長陳其邁將親臨，為活動打響第一炮，之後由各商圈接力舉辦，有消費抽獎、餐車市集、懷舊復古派對及闖關市集等好康活動。

商圈夜市券反應佳 市府擬續推

另外，因應台灣燈會重返高雄，市府在愛河灣及衛武營打造「陸海空」雙主場，廿六個在地商圈也將配合燈會佈置場域，並延續到二月廿八日台灣燈會結束，一起點亮高雄港都夜經濟。由於去年推的「商圈夜市券」，主打二百元振興券翻倍換四百元，之前已推出兩波，從五萬份追加到廿萬份，反應熱烈，市府擬於農曆年後，推出第三波加碼。

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