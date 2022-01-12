桃園》龍潭黃唐非營利幼兒園籌建 8月招152童

市府在龍潭區武漢國中內新建「黃唐非營利幼兒園」，昨舉行開工典禮。（記者許倬勛攝）

2022/01/12 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市龍潭區人口連十年成長，現有十二萬四千四百餘人，學童數也逐年攀升，幼童學習需求提高，市府在武漢國中內籌設「黃唐非營利幼兒園」，設計興建地上二層建物有六間教室，昨天動工。「黃唐非營利幼兒園」建成後委託非營利法人經營，預計今年八月招生，一五二個名額，包括兩歲開兩班共卅二名，三至五歲有四班共一二○名，屆時將是龍潭區量體最大的公共化幼兒園。

幼兒園建物 預計10月完工

市長鄭文燦表示，黃唐非營利幼兒園外觀以簡潔元素，創造純淨亮彩的意象，大片落地窗採光，內部以活動及遊戲空間為主體，樓梯為長頸鹿造型，饒富童趣，八月先借用武漢國中六所教室招生，幼兒園建物預計十月完工啟用進駐。

請繼續往下閱讀...

全市有39所非營利幼兒園

教育局幼兒教育科長余黛佳表示，桃市現有卅九所非營利幼兒園，幾乎都是一招生就額滿，甚至比照公幼需要抽籤，每月收費二千五百元，低於私幼，加上非營利性質法人的教育理念、定期配合政府機關各項查核及彈性的托育服務，都是深受家長歡迎的原因。

下學年起 月費調降為2千

余黛佳表示，市府今年預計在中壢、八德、蘆竹及桃園等區，再增加十五所公立、非營利幼兒園，提供一一六班、三○三○個名額；此外，一一一學年度起，非營利幼兒園的月費將從二千五百元調降為二千元，與公幼僅差五百元，盼能減低年輕育兒家庭的負擔。

教育局統計桃市升格七年來，增設一一○所公共化幼兒園，增加四四三班、一萬二三一三個名額，公共化據點數達到四十三％，布建率為全國之冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法