桃園》37處社區接種站 2/12-2/16隨到隨打

桃園市各區第三劑社區接種站

2022/01/12 05:30

〔記者陳恩惠、李容萍、周敏鴻／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再現嚴峻，桃園市昨增本土確診個案九例、境外移入十二例，市府今天至十六日上午八至十二點、下午一至四點，在復興區之外的十二個行政區共開設卅七個社區接種站，對年滿十八歲、符合資格者，不須預約，隨到隨打，單數日提供莫德納疫苗，雙數日為BNT疫苗，復興區則由衛生所以巡診方式到各里為民眾接種疫苗。

17日恢復公費疫苗預約平台預約

市長鄭文燦昨在疫情說明相關會議表示，要打AZ、高端疫苗者可向市內二一七家醫療院所疫苗門診預約，十五、廿二日午後在桃園車站後站有BNT疫苗接種服務，十七日起恢復「COVID-19公費疫苗預約平台」預約接種，民眾可於十五日上午十點至十六日中午十二點預約。

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5孩童染疫 3所國小停課

鄭文燦說，桃機群聚事件已造成桃市五名孩童染疫、三所國小停課，全市公、私立國小與公幼、附幼提前於元月十五日開始放寒假，減少群聚風險，守護學童及校園安全，家長十七至廿日可申請「防疫照顧假」。

鄭文燦：依入境確診數 調整防疫對策

鄭文燦昨視察中壢區自強市民活動中心採檢站時談及，農曆春節將至，若入境確診案例一天是個位數，屬「晴天模式」，政府現行防疫對策可守得住，若一天五、六十例就是「暴雨模式」，是高強度的壓力測試，高風險航班、高風險區、高風險人員等，每個環節都要重新檢討，所有防疫對策都要改變。

桃市昨增9例確診 電子廠停工

桃市昨九例本土個案中，確診清潔人員案一七三○八、案一七四七四各添一名家人確診，其餘七人皆是居服員案一七四七二傳播鏈的衍伸，包括所照顧案主的弟弟及未滿五歲姪女，及居服員兒子安親班同學母親、乾妹妹案一七五○七任職中壢某電子廠的四名同事等，該廠「立即停工、全面採檢、全數隔離」；由於案主的弟弟與弟媳同時確診，又在同個食品廠工作，市府也就其職場匡列採檢。

桃市中壢某國小學生家長確診預防性停課1天，全校進行大清消。（記者李容萍攝）

桃市中壢電子廠累計5人確診，全廠停工，280名員工分梯坐大巴士送集中檢疫所。（記者李容萍攝）

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