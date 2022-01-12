屏東加開速打站 台東辦假日接種

屏東火車站疫苗施打站，湧入大量人潮。（記者陳彥廷攝）

2022/01/12 05:30

〔記者陳彥廷、陳賢義／綜合報導〕 武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，昨天的本土感染確診案例暴增到十二例，屏東縣政府繼日前祭出兩百元禮券推升施打誘因後，昨天也宣布加開平、假日的速打站，全面提昇疫苖涵蓋率；台東縣衛生局安排規劃縣內合約院所十五、十六兩天辦理武肺疫苗假日接種場次，計加開四千五百人次。

中央流行疫情指揮中心公告第三劑疫苗間隔縮短至三個月即可施打，屏縣府除已開設的屏東火車站施打站，一月十三日至十五日每天早上八點半至十一點半、下午一點至四點半，將陸續增加內埔國小、潮州老人會館、萬丹農會果菜市場、新園中洲村洲安宮活動中心、枋寮老人文康中心等社區型速打站，鄉鎮市衛生所也將同步開設疫苗門診。

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除既有的屏東火車站施打站提供BNT疫苗至一月十四日外，上述社區站、衛生所站等，十三、十四日施打莫德納疫苗，十五日施打BNT疫苗。一月卅一日前注射第一或第二劑疫苗的民眾，仍可領取兩百元禮券。

此外，為服務上班期間未能施打疫苗的民眾，衛生局也協調於一月十五日、十六日兩天，由屏東市寶建醫院於對面的小熊藥局旁開設「假日疫苗施打站」，上下午各限額二五○人。

台東縣長饒慶鈴表示，近日國內有本土確診病例，為降低社區傳播風險，十五、十六日加開接種場次，其中馬偕、東基為施打莫德納疫苗，台北榮民總醫院台東分院開設BNT場次，十六鄉鎮市衛生所提供電話預約或隨到隨打服務。

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