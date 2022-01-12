基隆65歲以上長者 17日起打第3劑

2022/01/12 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情再起，基隆市長林右昌昨天表示，全市六十五歲以上的長者從十七日起分兩階段「集中造冊施打」莫德納疫苗，有四萬六千多人符合資格，公所會逐一通知，也有防疫計程車或防疫公車接送，提供安全、便利的服務。

今天起體育館接種站隨到隨打

此外，基隆市今天（十二日）起在市立體育館設置接種站，只要十八歲以上、第二劑疫苗施打時間滿十二週以上者，都可隨到隨打第三劑。

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行動不便者搭防疫計程車或公車

林右昌指出，原則上在七個行政區都有施打站，和以前的地點一樣，正在整備人力，第一階段是六十八歲（原住民五十八歲）以上，符合資格者有三萬五千多人，從一月十七日起至廿二日接種；第二階段是六十五歲至六十七歲（五十五歲至五十七歲的原住民）有一萬一千多人，從一月廿三日至廿五日施打，區公所會發送接種通知單，並安排行動不便的長者搭乘防疫計程車或公車接駁。

他說，這次集中造冊施打的疫苗都是莫德納半劑（第三劑追加劑），如果市民想施打其他廠牌疫苗，要到合約醫療院所登記接種，施打第三劑的作業比照先前第一、二劑疫苗的集中施打作業，各區的確定時間、地點將在一月十三日公布。另外，市場攤商、計程車司機、公車司機、養護機構的住民或工作人員，市府也都會造冊施打，全面提升保護力。

稽查7家防疫旅館 1家不合格

另外，市府衛生局等單位昨天再到防疫旅館稽查防疫設施，七家當中有一家不合格，這一家不合格的防疫旅館在一月四日稽查時就有多項缺失，市府決定取消防疫旅館的資格，原本住在該旅館的居家檢疫者轉介到其他合格的防疫旅館。

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