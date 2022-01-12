（台中）第3劑搶打 接種量暴增3倍

第三劑疫苗需求高，民眾接種踴躍，醫療院所施打量比平日增加三倍。（記者蔡淑媛攝）

2022/01/12 05:30

預約電話打不停 診所每日施打逾百劑 文心森林公園今備500劑

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆年節將至，台中市啟動「春節防疫專案」重申外出全程配戴口罩，唱歌、拍照、運動都不可拿下，另因應第三劑開打，醫療院所湧現爆打潮，施打量比平日增加三倍，院所電話被打爆，市府規畫全市醫療院所到一月二十八日都提供接種並分流施打，另提供文心森林公園、東協廣場等多處外展接種站在平假日服務。

請繼續往下閱讀...

唱歌、拍照、運動 都要戴口罩

中央疫情指揮中心在一月七日宣佈新冠疫苗第三劑從間隔五個月縮短至三個月，全市截至一月底有九十萬人符合資格，也引發搶打潮，醫療院所預約電話被打爆，大部分合約診所施打量從百劑起跳，是之前的三、四倍，外展接種站接種量也暴增，文心森林公園站上週六施打近一千五百劑莫德納，隔日限量六百劑仍大排長龍。

醫師公會︰下週供劑量更充足

大台中醫師公會副理事長林釗尚指出，第三劑需求量大，大多數診所提供疫苗都是百劑起跳，且供不應求，尤其莫德納疫苗需求更高，像自家診所開放八十劑莫德納疫苗，不到十分鐘即電話預約秒殺，預計下週各診所供貨更充足；全國醫師公會副秘書長林恆立也說，這週疫苗施打每天要打上一百多劑，增加數倍，希望下週1922預約平台加入，讓民眾施打更便利。

15日重啟1922平台 預約更便利

文心森林公園接種站除假日也在平日提供接種，週一施打BNT疫苗八十一劑，隨著本土疫情升溫，昨日三小時爆打二百七十七劑，醫師施勝桓表示，原本準備一百五十劑不夠，連補二次疫苗，週三將準備五百劑，接著週四、五提供五百劑莫德納疫苗，六日則改為下午提供千劑疫苗。

除中央疫情指揮中心在一月十五日重啟預約平台，市府全力施打，規畫BNT疫苗在四百一十五家合約診所接種、莫德納在合約院所及衛生所，高端在四十家合約院所，AZ疫苗則在二十一家醫院施打，另本週假日也在東協廣場、大甲公所、家樂福西屯及中清店開站接種。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法