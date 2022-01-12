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    1922平台週六重啟 僅供第3劑預約

    1922武肺疫苗預約平台將在15日重啟，17日開始接種，暫時僅供第3劑疫苗預約。（資料照，記者洪美秀攝）

    1922武肺疫苗預約平台將在15日重啟，17日開始接種，暫時僅供第3劑疫苗預約。（資料照，記者洪美秀攝）

    2022/01/12 05:30

    〔記者吳亮儀、林惠琴／台北報導〕武漢肺炎本土疫情逐漸升溫，許多人搶打第三劑疫苗；一九二二武肺疫苗預約平台將在本月十五日重啟，十七日開始接種，暫時僅供第三劑疫苗預約。

    許多民眾抱怨武肺疫苗合約醫療院所預約不到追加劑，疫情指揮中心指揮官陳時中說，疫苗的量絕對夠，但因地方衛生局難以控制各醫療機構所需的數量，才會產生出入，這部分將重啟一九二二疫苗預約平台因應。

    平台提供26小時預約 17日起接種

    指揮中心發言人莊人祥表示，各地方衛生局目前基本上都有九十幾萬劑疫苗，也請衛生局盡量鋪貨到各醫療院所。一九二二疫苗預約平台預計本月十五日（週六）重開預約，主要會針對第三劑接種預約。十五日上午十時起到十六日中午十二時共二十六小時可上平台預約，十七日開放施打，但不會發簡訊提醒。至於是否納入第一、二劑的預約？還在洽談需求中。

    莊人祥說，若這週沒預約到就下週再預約，只要滿十八歲、且第二劑間隔滿十二週以上都可預約。至於想接種的疫苗若用罄，陳時中說，那就只能選別種疫苗，但現在各類疫苗庫存多，這種事情不會發生。

    基礎型、次世代莫德納 最快第一季到貨

    指揮中心去年宣布與莫德納公司簽約，購得共三千五百萬劑武漢肺炎疫苗，預計今年交貨的二千萬劑包括基礎型和次世代疫苗，每種疫苗都有特定交貨量。陳時中昨說，最快預計第一季就會到貨，但不確定是那一款。指揮中心也曾表示，只要莫德納有針對Omicron變異株開發出次世代疫苗，就會優先購買。

    泰國政府承認我國國產武肺疫苗高端，陳時中昨天說其實歐洲國家愛沙尼亞、非洲索馬利蘭也都承認，累計有紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯和泰國共七國承認。

    另外，目前本土疫情已有五例是未滿十歲的兒童，是否考慮五到十一歲兒童也能接種？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，專家們會再討論。

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