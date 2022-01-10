八里空中纜車BOO 招商一年多無人投標

里空中纜車BOO由廠商自主規畫、興建與營運，圖為示意圖。（新北市觀旅局提供）

2022/01/10 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府規劃興建八里空中纜車來推動北海岸觀光，二○二○年曾舉辦招商說明會，採BOO模式，由廠商規畫、興建與營運，但至今仍無人投標；市府觀光旅遊局表示，將調查觀音山周邊地形、墳墓等現況，提供廠商進行可行性評估。但地方民代認為，全案沒有具體進展，「纜車仍在空中」。

市府：將調查周邊地形提供評估

八里空中纜車的初步規劃案，預計從八里輕軌站或八里渡船頭銜接到觀音山硬漢嶺，打造觀光、交通廊帶，前年舉辦說明會有十多家廠商出席，但考量私有地多、土地取得困難、墳墓遷移、八里觀光商機有限及投資報酬率等問題，至今乏人問津，廠商投標意願缺缺。

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民代建議擴大範圍規畫招標

當地選區的立法委員洪孟楷認為，相較於淡水的觀光已蓬勃發展，八里的觀光有很大的發展潛力，但空中纜車很難一步到位，興建後的營運狀況也不容易由廠商獨立維持，建議市府整合周邊遊憩設施，用更大範圍的腹地一起規畫招標，若涉及國有地或中央主管用地，他願意到中央協助協調，滿足民眾食衣住行育樂觀光需求，才能永續經營。

市議員鄭宇恩指出，推動八里空中纜車，光是地籍資料調查和遷葬補償等程序就非常繁瑣，對廠商而言是很難跨越的投資門檻，市府應帶頭提出基本路線和場站規劃等，並協助解決用地、路線、遷葬等問題，她質疑市府今年的預算並沒有編列任何和八里纜車相關的項目，全案形同束之高閣。

觀旅局表示，將再深入調查觀音山周邊環境的地形坡度、公有墓地、公私有地現況，及八里輕軌可能場站位置至觀音山頂沿線的地籍資料等，提供給有意願投資的潛在廠商進行可行性評估。

觀旅局說，八里纜車採BOO模式，將依申請人提出的興建營運方式、土地取得及財務評估後，再交由市府審議核定，市府會協助整合相關建設，包括串聯交通路網、公共觀光規劃、提供賦稅優惠、土地變更等。

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