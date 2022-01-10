《嘉市》嘉市1/22、1/23設大型接種站 65歲以上打第3劑

2022/01/10 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗第三劑開打，嘉義市約七萬人符合接種資格，五十八家合約院所即起提供接種服務，衛生局為加速疫苗接種效率，規劃十五、十六日開設衛生所隨到隨打服務，二十二、二十三日分別在港坪體育館及北興國中設置大型接種站為六十五歲以上長者施打。

15、16日衛生所隨到隨打

衛生局表示，五十八家合約醫療院所中，五十家需事先預約，許永福、葉弘貴、黃思超小兒科、欣升、大心、華陽、愛兒、欣愛診所等八家提供看診時間隨到隨打服務，接種人數上限以醫療院所公告為主。五十八家院所查詢網址：（https://reurl.cc/rQaYok）。

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衛生局說，十五、十六日開設東、西區衛生所隨到隨打，二十二、二十三日港坪體育館及北興國中設置大型接種站，服務六十五歲以上長者施打第三劑，約二萬七千人符合資格。

此外，因應桃園機場群聚感染事件，嘉市啟動公費PCR（核酸檢測）專案，市民在去年十二月二十九日後曾有桃園旅遊史且有症狀者，可至衛福部嘉義醫院、台中榮總嘉義分院、聖馬爾定醫院、陽明醫院等指定社區採檢院所接受公費採檢。

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