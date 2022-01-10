《雲林》國寶級雕刻家張敬 雲林家鄉辦個展

國寶級雕刻大師張敬有感於國內好木頭取得不易，這幾年也嘗試用保麗龍創作。（記者黃淑莉攝）

2022/01/10 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國寶級雕刻大師張敬，八十六歲仍熱愛創作，相隔十五年，回到雲林家鄉舉辦個展，多件是在這兩年疫情嚴峻期間所創作，激勵大家齊心同力「走向光明」。

張敬為雲林人，從小就展露雕刻天份，五十歲因緣際會拜雕刻大師楊英風為師，開創獨特的山水雕刻，在藝文界有「北朱銘、南張敬」美譽。

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張敬獲多項大獎，受邀到國內、外展覽，去年獲雲林縣文化藝術獎最高榮譽貢獻獎肯定，應縣府邀請在文觀處展覽館舉辦「張敬86別有天地個展」，展期至本月廿七日。

文化觀光處長陳璧君指出，這次展出近六十件作品是大師創作卅六年來的代表作，其中用台灣千年牛樟木創作的作品，展現群山峻嶺磅礡氣勢，連山谷中的羊群也栩栩如生，令人讚嘆。

疫情嚴峻，張敬把家中可用的木頭都用光，創作出「走向光明」系列作品，藉由聖經的故事創作，羊群不怕困難與迫害，穿越險惡山谷，激勵大家齊心同力「邁向光明」。

拜師楊英風 晚年刀法簡約

陳璧君表示，張敬這幾年也嘗試以保麗龍創作，這次展示三件大型保麗龍雕塑創作品。

張敬指出，隨著年紀增長，體悟老師楊英風當年耳提面命「簡化」的創作要領，他以前較偏重外表呈現，所以刀法細膩，現在比較偏重內心靈魂，因為藝術品不只外表美，也要有感人的內在靈魂存在、散發出生命力，讓看的人感動。

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