大東文藝中心設接種站 首日4214人施打

高雄市為催打第三劑疫苗，昨起六天在鳳山區大東文化藝術中心設置接種站，提供莫德納疫苗接種。（記者方志賢攝）

2022/01/10 05:30

未預約者至捷運大東站施打 今起預約人數增至五千人 高雄國際會議中心明起設接種站

〔記者方志賢／高雄報導〕桃園機場疫情擴大，各地出現第三劑爆打潮，高雄市九日起在鳳山區大東文化藝術中心設置大型接種站，提供莫德納疫苗接種，現場湧入大批未預約的民眾，衛生局在捷運大東站加開打線，全天共打了四二一四人，衛生局表示，考量民眾接種踴躍，十日起大東接種站預約人數增至五千人，另鹽埕區的高雄國際會議中心也從十一日起設置接種站，每天可預約二千人。

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412家合約醫療院所也加開診次

高市衛生局疾管處長何惠彬表示，第二劑接種滿八十四天者，都可以來接種第三劑疫苗，截至一月七日為止，高市可接種第三劑者有廿六萬人，到了一月底，可接種人數將暴增至九十一萬人，除了全市四百一十二家合約醫療院所加開診次外，也會彈性開設大型社區接種站因應。

為催打第三劑 一連六天施打

何惠彬說，為了催打第三劑疫苗，衛生局九日至十四日在大東文化藝術中心開設大型接種站，首日預約接種人數達三三三八人，接種率八十四％，現場登記接種八七六人，合計打了四二一四人。衛生局將預約與未預約者「分流」，未預約民眾引導至旁邊捷運大東站空間，設置另外的打線。

未預約民眾 現場開放近一千名額

何惠彬說，考量民眾接種踴躍，十日起大東文化藝術中心社區接種站預約系統增至每天五千人，未預約民眾，現場也開放近一千人的接種額度，民眾可以隨到隨打。

另外鹽埕區高雄國際會議中心從十一日至十三日也開設社區接種站，提供民眾接種第三劑，每天可預約二千人，從上午八點半至十一點半，下午一點半及四點半，其中十一日打AZ疫苗， 十二日莫德納疫苗，十三日BNT疫苗。

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