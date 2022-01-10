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    大湖新興、豐水梨 梨穗短缺5成

    日本大雪、貨運塞港影響，大湖新興、豐水梨梨穗少近五成。圖為梨農嫁接梨穗畫面。（記者蔡政珉攝）

    日本大雪、貨運塞港影響，大湖新興、豐水梨梨穗少近五成。圖為梨農嫁接梨穗畫面。（記者蔡政珉攝）

    2022/01/10 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕海運船塞港、缺櫃仍未緩解，加上日本之前大雪，正進入嫁接期的苗栗縣重要農作物高接梨，也面臨梨穗短缺情況，根據大湖地區農會統計，鄉內主要的新興梨與豐水梨梨穗供應，因而少了近五成，梨農只好改嫁接甘露梨等其他品種的梨穗。

    主因日本大雪、貨運塞港

    大湖地區農會指出，日本梨穗產地出現大雪，產量減少，而目前全球又面臨貨運塞港不少貨物來不及交貨狀況，導致鄉內招牌水梨新興梨與豐水梨穗嫁接少了將近一半，不少果農改嫁接甘露梨穗。

    不少果農改嫁接甘露梨穗

    至於苗栗縣另一個主要高接梨產地卓蘭鎮，卓蘭鎮長詹錦章表示，因鄉內主要高接梨為甘露梨與新興梨，目前新興梨穗確實有供應不穩狀況，但甘露梨較不受影響。

    苗栗縣高接梨栽種面積約一千五百公頃，主要在卓蘭鎮、大湖鄉、三灣鄉，其中卓蘭鎮與大湖地區占了約一千公頃為主要產地。

    大湖地區農會表示，以往梨農從冬至後至一月下旬嫁接梨穗，但今年受梨穗供應不足影響，以致延後至少快兩週，不少果農也搶著買國產的甘露梨梨穗。

    詹錦章則說，由於果農依經驗會多購買梨穗，正陸續嫁接中，鎮公所會積極隨時了解狀況，以便協助農民。

    另外，由於梨穗嫁接後，在攝氏十五度以上最適合生長，此時梨樹會持續供給養分，開花結果。不少果農也擔憂近來氣候不穩，是否會出現寒流導致寒害，造成高接梨穗嫁接成功率受影響，大湖地區與卓蘭鎮農會均密切觀察。

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