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    《彰化》芬園8分地蘿蔔園 親子7分鐘拔光

    民眾拿著帆布袋裝滿親手拔起的大蘿蔔。（嘉興村長李進源提供）

    民眾拿著帆布袋裝滿親手拔起的大蘿蔔。（嘉興村長李進源提供）

    2022/01/10 05:30

    〔記者張聰秋／芬園報導〕正值二期稻作休耕期，彰化縣芬園鄉農會在嘉興村嘉東街高速公路橋下附近農田，種了八分地蘿蔔和蕎麥花等，昨開放免費採收，吸引近千民眾到場搶拔，廣大的蘿蔔田七分鐘全被拔光，人人滿載而歸，民眾高興的心情全寫在臉上，分享心得說，一台斤蘿蔔十多元，價格好，搶到賺到！

    十六日還有一場拔蘿蔔活動，地點在芬園鄉圳墘村寶山國小附近；三處賞花活動開放到一月十七日，地點各在嘉興村嘉東街高速公路橋旁、圳墘村寶山國小旁、舊社村環中路旁。

    芬園地區昨陽光普照，農會在嘉興村嘉東街一帶花田、農田，舉辦親子歡樂拔蘿蔔體驗和賞花活動，花田百花齊放，雪白的蕎麥花、波斯菊、油菜花花海，美麗極了，鄰近的蘿蔔田也開放讓親子共享田園之樂。

    拔蘿蔔比速度、更比手力和眼力，許多人雙手並用，右手拔蘿蔔、左手把蘿蔔葉留在地上，小朋友看到爸爸媽媽甚至是阿公阿嬤，從土裡拉出一大根沾有泥土的白蘿蔔，驚喜聲此起彼落，動作慢的民眾看到別人裝滿一大袋蘿蔔，趕緊使出洪荒之力努力拔蘿蔔。

    活動今年第二年舉行，嘉興村長李進源熱心幫忙，促成活動圓滿，為了美化高速公路橋下附近視覺空間，活動前，他號召多位農友合力在休耕農田撒下各式花朵種籽，為農田上新妝，目前花朵綻放，美不勝收。

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