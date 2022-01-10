張上淳分析桃機至少2條傳播鏈 3波感染／10人染Omicron 行李轉盤旁廁所清潔員等9人定序相同 防疫車司機為另一案

案17230相關確診個案關聯圖

2022/01/10 05:30

〔記者林惠琴、姚介修、陳恩惠、鄭名翔、蔡思培／綜合報導〕桃機本土武漢肺炎疫情圖像日益清晰，推估負責某個行李轉盤旁邊廁所的清潔人員案一七三○七，可能因接觸十二月二十四日使用過該廁所的確診者或環境染疫，再傳染同事，同事再傳染給歌友會或家人。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，相關確診個案有十人定序結果出爐，均感染Omicron變異株，其中九名序列相同或差異不大，研判清潔人員、歌友會、機場保全等屬於同一傳播鏈，但一名防疫計程車司機序列不同，推估至少兩條傳播鏈，至少三波感染。指揮官陳時中坦言：「很多波了啦！」

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張上淳說明，案一七三○七於十二月二十七日發病最早，與染疫相關的Ｎ抗體陽性，其他人則都是陰性，經疫調發現，工作負責某個行李轉盤旁邊的廁所，該廁所十二月二十四日有出入旅客後來確診，地點具相關性。

此外，案一七三○七Ct值較高無法完成病毒定序，但出入該廁所確診旅客的病毒序列，與清潔人員案一七二三○、案一七二三八、案一七二三九、案一七三○八序列相同，且與案一七二六六、案一七三○九及歌友會相關案一七三六九只差一個序列。而另一名歌友會相關案一七三六八、保全案一七三七一，均無法百分之百定序，但特殊突變位點一致，因此研判是同一事件，來源病毒相同。

張上淳分析，保全案一七三七一使用的機場廁所與其他清潔人員重疊，可能感染來源除了廁所，就是與清潔人員交叉接觸造成感染。

至於因清潔人員案一七二三○最早被偵測到，後續追出防疫計程車司機案一七二四○，兩者Omicron序列不同，為不同傳播鏈。案一七二四○近期兩度載過境外移入個案，病毒序列與二十六日所載美國返台個案只差一個核酸，研判是同一事件。

另名司機、保全染疫途徑待釐清

比較需要擔心的是另一名司機案一七四一五，Ct值三十一、三十四．八，可能無法完整定序，恐無法確認如何感染。另一名保全案一七四一四的傳染途徑，也仍待進一步病毒基因定序釐清。

指揮中心昨午公布新增十二例本土案例，包括日班清潔、手推車人員各兩例，兩清潔人員曾搭乘八德線交通車。另有兩名先前確診清潔人員案一七三○八的家人也確診，包含一名未滿兩歲女童案一七四六九，非同住家人，但曾探視女童，結果女童於居隔一月八日發燒與嘔吐，採檢確診，Ct值三十四．六。

北市新增一運將染疫 疑為舊案

北市則新增一例透過定期採檢確診的案一七四六七台北市防疫計程車司機，Ct值三十，Ｎ、Ｓ抗體皆陽性，將由指揮中心判定是否為舊案。北市將調閱駕駛去年十二月十九日至今年一月八日期間的載客清單、評估安排擴大採檢。

桃園居服員讀國小兒子也確診

指揮中心昨晚再公布手推車員與居服員案同住未滿十歲兒子也確診，Ct值十八。該男童就讀的中壢區某國小昨晚緊急公告今天至二十三日停課十四天。該校全校學生逾一千三百人，停課期間適逢學校第二次定期考查，校方決議取消紙筆考試，以平時多元評量成績代替。

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