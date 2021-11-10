4天4槍擊案 市長：治安不容挑釁

2021/11/10 05:30

〔記者邱書昱、賴筱桐／新北報導〕新北市板橋、五股、泰山區過去四天連續發生四起槍擊案，市議員戴瑋姍昨天與三重、蘆洲市議員參選人顏蔚慈召開記者會，質疑市府維護治安淪為口號。新北市長侯友宜受訪表示，警方有決心、能力捍衛市民安全，任何人來挑釁治安，警方絕對在第一時間壓制，有效打擊犯罪。

顏蔚慈指出，四月八里發生重大槍擊案，市府宣布啟動「靖土掃黑行動」，事隔半年又接連發生多起槍擊案，警察局長黃宗仁喊出「一個都別想跑」淪為口號。她引用內政部警政署資料，過去五年新北市總刑案為廿一萬多件，為六都最多，其中，三重每天平均十五起，是新北十六個警分局中最高。

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戴瑋姍表示，新北市員警人數僅七千八百九十八人，負責全市四百多萬名人口安全，警民比例懸殊，建議盡快改善警力不足問題，並研擬預防犯罪策略，針對重大治安熱點提出具體分析。

針對近日的偶發槍擊案件，侯友宜昨主持警政治安會報，稱讚並感謝警察人員，他說，警方在一天內快速破案，逮捕十五名嫌犯，一個都不容輕放；新北市刑案破獲率不斷上升、發生率逐漸下降，治安滿意度六都表現第一，民眾感受最深，他絕對不容許有人操作污衊新北警察，也不容許有心人打擊基層警察的士氣。

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