壁面重漆 台鐵內壢車站煥然一新

台鐵內壢車站煥然一新，壁面天花板油漆等工程完工亮相。 （記者李容萍攝）

2021/11/10 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣鐵路管理局內壢車站每年進出旅客逾五百萬人次，每天服務超過一萬五千名旅客，是全國運量最高的三等站，也是桃園市重要的通勤族基地，配合「桃園鐵路地下化工程」已經啟動，台鐵改善內壢站軟硬體設施以提升服務水準，近日完工的壁面重漆，使原本斑駁的牆面變得明亮乾淨，旅客感受煥然一新。

將加速站內公廁翻修

台鐵局長杜微日前由台北工務段長王立德、台北運務段長梁育裕及內壢站長黃元堂陪同，視察內壢站改善工程時，要求加速站內公廁翻修，男、女廁間數均應增加，無障礙廁所及洗手台也要美化，工程總經費共一千三百萬元。

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立委趙正宇在其臉書粉絲專頁分享表示，內壢車站長年來站體老舊、設施不足，經要求台鐵局改善，今年四月完工啟用的站內天橋電梯，讓進出的輪椅族與行動不便旅客，揮別只能走陰暗地下道，甚至跨越軌道的日常，站區加碼美容，初步完成天花板及壁面重新油漆，規劃中的公廁翻新和站體防水等項目，預計明年六月完成，屆時車站設施將更臻完善。

王姓旅客說，中壢車站過去因環境髒亂、建築老舊，曾被網友票選為「全台最醜火車站」，鄰近的內壢車站不遑多讓，如今內壢站環境能逐步變友善和變美，旅客坐車的心情跟著變好。

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