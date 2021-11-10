《通霄電廠更新改建說明會》未提跨縣市輸氣管 苗縣議員：漠視民眾權益

台電通霄電廠更新改建說明會未提及輸氣管，苗縣議員質疑規避。圖為通霄電廠。（記者蔡政珉攝）

2021/11/10 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台電公司目前推動通霄電廠第二期更新改建計畫，將利用通霄電廠既有四、五號機除役拆除後空間，設置五部一對一單軸式燃氣複循環機組。之前台電在地方召開說明會，但苗栗縣議員陳品安質疑，台電僅提及新建取／排水管，關鍵將從台中港鋪設兩條至通霄電廠的輸氣管卻未告知民眾，漠視民眾知情權。

從台中港鋪設兩條至電廠

台電中部施工處則回應，因輸氣海管工程除涉及鋪設管線，也必須設置卸收碼頭、天然氣儲氣槽等，才能將自外國進口的天然氣，藉由卸收碼頭轉換至儲氣槽再透過輸氣管運送至通霄電廠。

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同一計畫 議員質疑避重就輕

陳品安則質疑，通霄電廠第二期更新改建取、排水管與設置輸氣管線屬於同一計畫中，但台電於之前的地方說明會卻避重就輕，僅對影響較小的取、排水管對民眾說明，但未主動提到輸氣管，直到她提出問題台電仍無法說明清楚，僅推說是內部招標計畫尚未完備。

台電︰後年送審 再開說明會

台電中部施工處表示，由於海底輸氣管線工程因設計尚未完成，以及申請範圍跨越台中、苗栗兩縣市等因素，所以後續將另案提送海岸利用管理說明書申請許可。

至於目前進度，台電中部施工處指出，輸氣海管海岸利用管理說明書，目前預計後年四月確定管線規劃路徑後，仍需取得海域用地區位許可、土地使用同意文件、環境敏感地區查詢結果、向環境敏感地區相關單位函詢等文件，最快約後年十一月提送縣市政府及主管機關審查，屆時會再擇期召開說明會。

通霄電廠第二期更新改建計畫，預計可將目前發電量由三百七十六點二萬千瓦提升至六百三十萬千瓦，使用複循環天然氣機組發電。

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