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    首頁　>　生活

    揪團打疫苗 彰縣87家企業定點接種

    2021/11/10 05:30

    不用上預約平台 1861位企業員工由衛局媒合 拚第二劑疫苗接種率達七成

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣全國第一個開放讓企業、機關團體揪團預約打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的縣市，並同步開放讓民眾預約。此政策上路兩天，已經接近四千人預約，其中有八十七家企業戶直接由醫療院所到點設臨時快打站，力拚第二劑疫苗接種率達到七成。

    疫苗量充足 移工也可以施打

    彰化縣十二歲以上打完二劑疫苗接種率不及四成，十八歲以上才四成多，為了拚七成疫苗接種率，衛生局在疫苗量充足下，搶先開放讓民眾、企業戶揪團預約打疫苗，從十一月八日開始，不用上中央COVID-19疫苗接種預約平台預約，直接打電話跟合約醫療院所、衛生所預約接種，省下上網預約的手續。

    目前除了莫德納沒有庫存量無法預約接種外，BNT、AZ和高端疫苗都有，縣長王惠美表示，現在國內疫苗比較充足，週一到週五白天，歡迎大家主動揪團打疫苗，移工也可以，力拚疫苗接種率達到七成，目前縣內三十至四十歲年齡層，施打率相對落後的，該年齡層又是支持經濟很重要的族群，請尚未施打疫苗的鄉親揪團預約施打疫苗。

    民眾個別預約 也有2076人

    衛生局已完成媒合，在彰濱、北斗、福興、田中、埤頭等工業區的工廠或公司，已有八十七家一八六一人預約，包含車輛研究測試中心、台灣玻璃、正新橡膠、台灣百和、翔宇實業、台灣武藤科技等，另在民眾方面，一八五家合約醫療院所也接到二○七六人預約。

    開放免上網直接預約對象，包含未曾打過疫苗和已打過第一劑疫苗，BNT第一劑滿十二歲以上，第二劑十八歲以上並間隔四週以上；AZ第一劑滿十八歲以上，第二劑間隔八週以上；高端第一劑滿廿歲以上，第二劑至少間隔廿八天。

    根據統計，彰化縣第二劑疫苗接種率，六十五歲以上超過七成，五十至六十四歲接近五成，十八歲至四十九歲超過四成，十二歲以上不及四成，至於十二歲至十七歲中央尚未開始施打第二劑。

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