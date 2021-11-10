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    南投學童免費午餐 明年每餐調為45元

    南投縣國中小學免費營養午餐費，明年起將調高為四十五元。（南投縣政府提供）

    南投縣國中小學免費營養午餐費，明年起將調高為四十五元。（南投縣政府提供）

    2021/11/10 05:30

    因疏濬砂石資源開發基金收入減少 多年僅38元未調整 議員請命 林明溱宣布調高

    〔記者張協昇／南投報導〕國內物價上漲，南投縣實施多年的國中小學學生免費營養午餐，每餐僅編列三十八元預算，多位議員在縣政總詢時關切營養午餐品質，縣長林明溱九日答詢時當場宣布，明年起營養午餐費將調高為四十五元，雖然每年會因而增加五千萬元預算，甚至會被中央扣減一般補助款，但為了孩子健康，縣府會努力籌措財源，並要求教育處嚴格把關食材品質。

    有議員建議排富 縣府不贊成

    南投縣國中小學免費營養午餐二○○九年開辦至今，每年約三億元經費主要由疏濬砂石的資源開發基金（簡稱資開基金）挹注，共有七萬四千多名師生受惠。惟近幾年來因受大環境影響，砂石開採不易，且價格大幅滑落，影響資開基金收入，使得學生營養午餐費，已多年未調整，多位議員連日來在縣政總質詢時關切正值發育的學生吃不飽，營養不均衡，影響成長，要求調高營養午餐費，有議員則建議實施排富條款，向非弱勢學生家庭收取增加的午餐費，避免縣府財政負擔過重。

    林明溱表示，其實縣府早就想調高營養午餐費，但之所以遲未調整，除了資開基金收益減少外，另一個原因是營養午餐非法定社福支出，只要增加經費，中央補助縣府的一般補助款就會相對減少，也就是說營養午餐預算每年增加五千萬元後，中央就會扣減縣府的一般補助款五千萬元，等於縣府每年要多一億元經費支出，至於若排富，則會讓弱勢學生有被歧視感受。

    每年增加五千萬元預算 盡力籌措

    林明溱強調，惟為了讓學生都能吃得飽吃得好，有較好的精神體力讀書，縣府將盡力籌措財源來支應增加的營養午餐費，尤其營養午餐嘉惠許多弱勢學生家庭，每年可為每位學生家長減輕約一萬元午餐費用負擔，這麼好的社福措施，中央做不到的由地方政府來做，希望中央應多支持鼓勵，不要因為是非法定社福支出，即扣減縣府的一般補助款。

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