官田菱角 通過產銷履歷集團驗證

官田農會自營的菱角田，通過產銷履歷集團驗證。（記者楊金城攝）

2021/11/10 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕「菱鄉」官田第一次有產銷履歷的菱角出現，官田區農會帶領七位農民通過菱角產銷履歷集團驗證，從源頭到採收讓消費者食在更安心。

官田農會總幹事林定億說，通過產銷履歷的五公頃菱角田，從水質、土壤、用藥、菱角仁都要通過驗證，意在保護菱角田生態環境及水雉，提高菱角品質、穩定產量，增加菱農的收入，並確保民眾食安，希望未來以此為示範田，推動更多菱角田加入產銷履歷。

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農糧署南區分署長羅正宗說，官田菱角產季到十二月，民眾購買品嘗有履歷驗證，安心可溯源的優質菱角，新鮮好吃趁現在。

官田農會今年向農糧署爭取將菱角納入台灣良好農業規範品項，輔導農會自營菱角田和七位農民的菱角田共五公頃，上月廿日通過產銷履歷驗證，提升菱角的身分及品質，也提高年輕人回鄉打拚菱角產業的意願。

獲產銷履歷認證的菱角，標章上註記有農產品名稱、驗證機構、追溯號碼等，消費者以手機掃描標章上二維條碼，可以獲得生產者及生產資訊。

今年官田菱角種植面積近三百公頃，林定億說，目前官田菱角在台北的批發價一公斤五十元，產地盤商的收購價也有一台斤廿八元，優於去年同期。

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