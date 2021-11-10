「西港香」復辦遶境 12/24起連3天

2021/11/10 05:30

〔記者楊金城／西港報導〕疫情平穩，保存國定民俗「台灣第一香」的西港慶安宮，雖已完成「送王」燒王船，仍決定十二月廿四日起恢復辛丑香科（西港刈香）三天遶境（三日香）活動，將有四十二間宮廟出動四十四頂神轎參與遶境，預估超過千人。

中央疫情指揮中心針對「特有」的民俗節慶，只要提遶境防疫計畫，進香、遶境從十一月二日起不在此限。

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西港慶安宮總幹事方一峰說，「西港香」九十六村鄉各宮廟報名三日香結束，近日再開會決定遶境路線和防疫措施，再擬具遶境計畫、防疫計畫提報台南市民政局審查。

「西港香」保持三年一科刈香，至今有二三七年歷史，今年舉辦第八十香科，受五月本土疫情影響，王醮延期，科儀再從簡，終在八月四日送王，這次在十二月廿四日續辦三日香，成為西港香的特例。

方一峰說，「西港香」雖然辦完王「醮」，但「香」典未完成，因許多信眾反映，慶安宮為延續西港香科不中斷，決定舉辦三天遶境，也讓香境的宮廟對信眾有交代。

西港香最著名就是保存傳統文、武陣陣頭，慶安宮將在十二月廿三日到鹿耳門天后宮請媽祖，十二月廿四到廿六日舉辦三日香，每天清晨六點從慶安宮出發，參與遶境的宮廟有開路先鋒烏竹林廣慈宮、左右前鋒、駕前副帥、慶安宮王轎等四十四頂神轎。

因西港香的陣頭大多已謝館，再出陣報名遶境的陣頭不多，只有少數的天子門生藝陣、將爺團、家將團隨行遶境，最後一天遶境再增加宋江陣、水牛陣等陣頭護轎入廟，預估參與遶境人數超過千人。

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