台南胡麻季美食趴 善化13日打頭陣

2021台南胡麻季活動本週將於善化區農會揭開序幕，市長黃偉哲（左二）昨天和西港、安定、善化等產區農會為活動宣傳。（記者劉婉君攝）

2021/11/10 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕天氣轉涼，台南胡麻進入採收期，台南胡麻季將於十三日起從善化區農會起跑，再由安定、西港等產區接棒，除了體驗活動，還有胡麻產品優惠等。南市農業局表示，今年胡麻產量與價格均維持穩定。

今年產量、價格均穩定

台南是國產胡麻最大產區，總種植面積約一八五三公頃，佔全台七十九％，去年總產量為一九七二公噸，年產值四．一億元。

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入冬後也是台南胡麻油飄香季節，市長黃偉哲昨天和西港、安定、善化等產區的農會及區公所為台南胡麻季宣傳，邀請全國民眾一起到台南來趟胡麻巡禮。

西港區農會總幹事陳月英說，今年胡麻栽種時遇到雨水，部分農民重新種植，產期較去年慢一、二週，但產量穩定，十一月底至十二月底將進入採收盛產期，而西港區從前年開始，針對契作胡麻推動農藥抽檢措施，必須通過檢測才會收購，去年已達到九成九的通過率，有信心今年應可全部過關。

台南胡麻季十三日將在善化區農會廣場揭開序幕，安定場廿一日在安定區公所西側停車場舉辦，十二月四、五日兩天在西港區農會後營倉庫壓軸登場。

善化場雞湯、芝麻麵免費嘗

各場活動推出胡麻產品、農特產品展售之外，善化場有胡麻榨油DIY、麻油米血雞湯及魷魚芝麻麵免費品嘗。安定場提供二千五百份麻油雞飯品嘗兌換券，消費還可參加摸彩，有價值五千元的農會提貨券，另外還有芝麻糕製作DIY體驗。西港場則有限量胡麻料理品嘗、消費滿額送限量胡麻嫂口罩套及7-11中熱拿兌換券，同時結合捐血中心做公益、送好禮。

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