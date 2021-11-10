台南公車無障礙服務 身障團體實測提建言

市長黃偉哲（右一）邀請身障團體代表實測大台南公車的無障礙服務。（記者劉婉君攝）

2021/11/10 05:30

交局邀業者檢視流程 輪椅族盼站台設計更貼近人行道 司機協助可控制3分鐘內

〔記者劉婉君／台南報導〕大台南公車接連發生對交通弱勢族群服務態度不友善的情形，交通局昨天邀請五家公車業者、三位身障團體代表實測，檢視相關SOP標準作業流程，並提出改善建言，盼打造更友善的無障礙搭車環境，市長黃偉哲強調，對於公車服務態度不友善，必定依法開罰。針對七日發生的駕駛員對輪椅使用者言語及態度不佳事件，將裁罰九千元，並對司機輔導及加強教育訓練。

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「輪椅女孩」事件開罰 司機再訓練

「輪椅女孩雪莉」日前在臉書分享搭乘大台南公車的不愉快經驗，受到民眾關注，黃偉哲也留言致歉並允諾改善，昨天並與台南市身心障礙者權益保障推動小組委員邱麗夙、台南市無障礙協會理事長林昭坤、台南市腦性麻痺之友協會理事長林玉琴等人檢視服務流程，重視無障礙搭車的權益。

盼待可步行身障者坐好再開車

三團體代表透過實際操作體驗後提出建議，因每位身障者的情形各有不同，搭乘的輪椅也不一樣，希望公車站台設計可以讓公車停靠更接近人行道，如此一來公車渡板放下來時就可以貼近人行道上，方便輪椅族上下車也比較安全，而司機在協助身障者上下車及固定輪椅時間最好控制在三分鐘內，以避免影響其他搭車乘客。另外也希望對於可步行上車的身障者，可以等他們坐好再開車，以避免跌倒。

黃偉哲︰服務不友善必定開罰

黃偉哲表示，公共汽車是服務業，台南市要做無障礙友善城市，公車很重要，希望藉此提供各族群乘客更優良的乘車環境。

市府交通局長王銘德說，每年都為大台南公車司機辦理講座，並納入年度補貼的績效評量。針對七日發生的駕駛員未落實服務流程，對輪椅使用者言語及態度不佳事件，將依公路法裁罰九千元，並對司機輔導及加強教育訓練。

交局︰每年辦理相關教育講座

交通局說，為確保輪椅使用者乘車安全及權益，每年辦理多場無障礙服務與安全講座，並要求客運駕駛必須輪流參加訓練，實際操作設備，每年度的公車評鑑作業中也將低地板公車服務SOP、場站無障礙設施納入重點評鑑項目。並請各家客運業者明確訂定針對駕駛員服務行動不便旅客獎懲措施，以鼓勵駕駛員正向積極服務身障者，如遭投訴服務不佳且查證屬實，則加重處分或不適任者汰除。

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