基隆近6成民眾 支持與新北7區合併升格

基隆市近六成民眾支持與新北七區合併升格。（記者盧賢秀攝）

2021/11/10 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌提出北北基行政區劃改制升格案，最近一份民調顯示，五七．九％基隆人支持與新北七區合併升格，新北市七區民眾也有四成願與基隆合併，如果大基隆和大台北市只能二擇一，二項方案支持者旗鼓相當。基隆市長林右昌表示，調查結果符合民眾共同生活圈的期待，希望深入討論、凝聚共識，落實縣市平權。

新北7區4成民眾願與基隆合併

林右昌提出北北基行政區劃改制升格案，一是基隆市與新北市七個行政區，包括石門、金山、萬里、平溪、雙溪、瑞芳與貢寮合併升格，另一個方案則是基隆市與鄰近的汐止、台北市，合併升格為「大台北市」。

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合併升格大台北市 46％民眾贊成

民調公司十月底實施民調，基隆市民有五七．九％支持基隆市與新北七區合併升格為直轄市；鄰近的新北七區民眾，有四一．三％支持與基隆市合併升格，其中平溪和雙溪超過五成民眾支持與基隆市整併升格。

至於基隆市與新北市汐止區、台北市合併升格為「大台北市」，有四六．三％民眾贊成、四二．三％反對。若二方案只能二選一，支持大基隆市的有四○．六％，支持大台北市的占四○．七％，兩者旗鼓相當。

林右昌︰符合共同生活圈期待

對於這項民調結果，林右昌表示「不意外」，新北市鄰近的七個行政區和基隆是共同生活圈，生老病死及就學、就業都在基隆，符合人民期待，但重要的是推動縣市平權、生活共好，各縣市民眾不因所處縣市貧富差別而有不同的對待，且縣市平權對國家競爭力和發展是重要的事情。

他說，希望各界深入討論、凝聚共識，現在時機點正好，不論行政區劃、財政劃分、財政分配及組織權力編制問題，一定要解決，否則不利於國家競爭力和發展，明年修憲時，國土規劃與行政區劃分應該被重視。

有關公投案，林右昌認為，非核家園是民進黨一貫主張，他反對核四重啟，非核家園是非走不可的方向。

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