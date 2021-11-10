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    台中國際動畫影展售票5成稱爆滿 議員批大內宣

    議員王立任（左起）、張玉嬿、謝志忠、黃守達批台中國際動畫影展售票日益減少，根本就是末端行銷出問題。（記者蘇金鳳攝）

    議員王立任（左起）、張玉嬿、謝志忠、黃守達批台中國際動畫影展售票日益減少，根本就是末端行銷出問題。（記者蘇金鳳攝）

    2021/11/10 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕睜眼說瞎話？台中國際動畫影展舉辦了七年，市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達昨天在市議會質疑，近三年平均售票率四十四點八九％，遠低於過去的七十點六七％，顯示末端行銷出問題，市府大新聞稿卻宣稱「場場爆滿」，是離譜的「大內宣」；新聞局長黃國瑋表示，去年有疫情而影響售票，今年已比去年成長一成。

    市府：比去年成長1成

    議員張玉嬿表示，台中國際動畫影展自二○一五年起舉辦，平均年度預算約一千三百萬元，但是舉辦至今，售票卻愈來愈差，影展第一年免費索票，二○一六至二○一八年平均售票率七十點六七％，二○一九至今年暴跌至平均四十四點八九％，從高峰期八千多張，跌到去年僅剩四千六百多張，今年售票率勉強回春超過五十％，售票五千六百多張，卻與先前仍有大差距，市府新聞稿竟宣稱「場場爆滿，獲得影迷滿滿的支持」，是離譜大內宣。

    影迷不買單 末端行銷出問題

    張玉嬿強調，精心挑選的國際知名動畫影片或競賽短片，影迷不買單，顯然是末端行銷出問題，要求新聞局重視影展影片的解讀及包裝，激起觀眾興趣。

    黃守達也指出，今年台灣有兩部作品，入選全球四大動畫影展之一的法國安錫國際動畫影展的市場展MIFA Pitches官方創投提案會單元，分別「罪系列 」與「今天誰代課 」，全球共四三三部作品角逐，僅有三十六部獲得安錫展會官方認可，台灣動畫佔兩部，顯示台灣動畫堅強實力，中市政府作為台灣動畫影展的主辦縣市，應對此有更深入的掌握。

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