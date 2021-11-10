照護確診康復者 規劃30家整合門診

北醫附醫遠距醫療中心最新開設「疫苗注射後不良反應通訊診療門診」。（北醫附醫提供）

2021/11/10 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕感染武漢肺炎康復者可能有後遺症，疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，會視確診者分布縣市規劃整合性照護門診，昨表示已訂好相關辦法，預計有三十家醫院名額，在健保之外編列四．五億元預算，可提供約一．二萬人使用。

根據國外文獻，染疫出院者多達七成有後遺症。台北榮總今年七月開設整合門診，北榮呼吸治療科主治醫師柯信國分析五十名在該院接受治療後的康復者，發現首次回診反映的問題，以掉髮四十三％最多，三十九％睡眠困難、三十％關節痠痛、二十六％疲勞、十五％肌肉痠痛、十一％胃口變差。

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陳時中表示，正在尋求整合性門診合作醫院，共編列四．五億元的預算，提供包含心理評估等服務。

確診康復者也會有接種疫苗需求。根據指揮中心最新規定，無論有無症狀感染史，都應接種疫苗。其中，確診者建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔三個月後接種；如確診前已完成一劑疫苗接種，第二劑同樣建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔三個月後再接種。但如確診前已接種兩劑，則無需再接種。

不過，本報接獲民眾反映，雖然指揮中心已將間隔從六個月改至三個月，並發布於衛福部疾管署的網站上，但實際前往診所欲登記施打時，診所卻說不知道已改，必須見到公文才能施打，否則仍要等六個月。

對此，指揮中心發言人莊人祥強調，疾管署網站都已更新訊息，建議民眾可列印官方訊息向醫事人員說明。

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