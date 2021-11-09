春節防疫旅館 雲林擬再增68間房

雲林縣防疫旅館房間春節期間訂房已達九十八％。（讀者提供）

2021/11/09 05:30

〔記者林國賢、林宜樟／綜合報導〕防疫旅館春節前熱門時段幾乎一房難求，雲林縣衛生局昨天表示，已積極接洽新增防疫旅館，至少會再增加六十八間防疫客房，優先提供縣籍返鄉民眾入住；嘉義縣防疫旅館房間數共五十八間，因應明年農曆春節防疫需求，再提高房間數至七十五間，嘉市防疫旅館房間數有五十間，已提高到六十六間，嘉義縣市提高房間數後也已經預約額滿。

疫情趨緩 估返鄉人數比今年多

衛生局長曾春美表示，全縣現有一六八間防疫旅館客房，明年春節前二週等熱門時段幾已全被預訂一空，訂房率已有九成八，由於國內疫情趨緩，預估明年返鄉鄉親會比今年更多，已積極積接洽新的防疫旅館。

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曾春美指出，為滿足春節期間返鄉縣民檢疫需求，自今年十二月十五日起至明年元月十六日止，縣內防疫旅館將優先收住設籍雲林縣民、本縣民之外籍配偶，另有家人設籍本縣的外縣市旅客及公司工廠員工以候補方式排序房間，十二月十五日後確認尚有空房才聯繫可以入住。

曾春美表示，防疫旅館訂房方式採預約登記，請縣民確認機票時間後撥打縣府服務專線諮詢並辦理登記，登記完畢後，另給旅館業者訂房專線。

另民眾入住期間防疫旅館僅供住宿及三餐，餐點放置在門口，由入住者開門自取，入住者只可以開門拿東西或放置垃圾，禁止步出房門，入住期間無房務打掃，民眾若要更換基本備品或家屬送物資，都必須透過櫃檯處理。

曾春美說，目前中央流行疫情指揮中心規劃包括「十加四」檢疫方案，返台民眾前十日入住防疫旅館或是自費入住集中檢疫所，後四日搭乘防疫計程車居家檢疫，並以一人一戶為原則；另若同住家人均已接種二劑疫苗且滿十四天，可於同戶內一人一室同住。

嘉縣市增加房間數 已全數額滿

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，目前嘉縣防疫旅館房間數共五十八間，因應明年農曆春節防疫需求，再提高房間數至七十五間；明年農曆春節年初一為國曆二月一日，目前從元月一日至十七日前入住的房間都已預約全滿。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬則表示，嘉市防疫旅館房間數有五十間，因應春節防疫需求已提高到六十六間，目前從明年元月中旬左右入住的房間都已預約全滿，已向中央反映，建議釋出由中央管理的集中檢疫所房間，因應民眾返台過春節需求。

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