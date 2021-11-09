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    桃園》凌雲曲棍球隊 全國賽男女雙料冠軍

    凌雲國中曲棍球隊勇奪全國總統盃男女雙料冠軍。（凌雲國中提供）

    凌雲國中曲棍球隊勇奪全國總統盃男女雙料冠軍。（凌雲國中提供）

    2021/11/09 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕成軍六年的龍潭區凌雲國中曲棍球校隊，本月六、七日參加在南投縣舉辦的全國總統盃曲棍球賽，以全勝之姿囊括國中男、女組雙料冠軍；男子組於冠亞軍賽與平南國中戰到四比四平手，當最後PK獲勝的一刻，場上的選手都激動地落下男兒淚，開心迎來首次的冠軍獎盃。

    凌雲國中校長謝孟軒表示，凌雲曲棍球隊一九九四年因訓練人力不足、一度解散，直到二○一五年由現任體育組長、也是曲棍球的國手陳美貞推動再次成立，而前任校長高鈺宸將曲棍球列為學校發展特色項目，成為桃園市體育發展重點團隊之一；曲棍球運動屬體、技、心、戰高度結合的運動，男子選手皆從國中才開始訓練，守門員更僅八年級，能奪冠實屬不易。

    因疫情停課 8月才恢復訓練

    教練劉國錢說，在選手參賽經驗最重要的一年中，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情攪局，自五月停課起球隊便停擺，無全國賽事可提升經驗值，到八月才恢復訓練，十月先以凌雲國中選手及畢業校友為班底的桃園代表隊，以全國選手年齡最小之姿，強勢摘下全國運動會女子曲棍球冠軍寶座；總統盃為今年首場全國賽事，在不到三個月的練習時間獲得佳績，小選手們的勤奮努力值得肯定。

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